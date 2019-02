In einer ersten Phase wurde - zwischen Anfang November und Mitte Februar - das Wasserspiel auf Frischwasserzufuhr umgerüstet. Diese Arbeiten fanden grösstenteils im Untergrund statt und wurden von der Öffentlichkeit kaum wahrgenommen. Vom 20. Februar bis 3. April finden nun die Arbeiten auf der Platzoberfläche statt.

Halber Bundesplatz mit Zelt überdacht

Es geht darum, den unkontrollierten Abfluss von Oberflächenwasser zu verhindern. Deshalb werden die undichten Entwässerungsrinnen saniert. Ausserdem wird das defekte Lichtband erneuert.

Für diese Arbeiten wird die westliche Hälfte des Bundesplatzes während der rund sechswöchigen Bauzeit abgesperrt und mit einem Zelt überdeckt. Am 4. April wird das Wasserspiel wieder in Betrieb genommen.

Umbau zur Begegnungszone

Gleichzeitig mit den Sanierungsarbeiten an der Platzoberfläche wird die Stadt Bern zwischen der Amthausgasse und der Schauplatzgasse eine Begegnungszone einführen - so wie dies in der 2014 eingereichten Petition «Begegnungszone Bundesplatz» verlangt wird. Der Durchgangs- und Anlieferungsverkehr kann während der Bauarbeiten weitgehend normal zirkulieren.