Mit seiner Forderung rennt Eicher bei Stadtpräsident Alec von Graffenried offene Türen ein. «Alle wollen verdichten. Auch der Gemeinderat. Die Arbeiten in der Stadtverwaltung an der materiellen Revision der Bauordnung laufen», sagt er auf Anfrage. Es sei an der Zeit, dass die Stadt dieses Thema nach 30 Jahren angehe.

Doch er betont, dass diese Arbeiten Zeit in Anspruch nehmen werden. Dies weil die Stadt den Vorschlag mit der Bevölkerung, den Parteien, den Verbänden und den Quartierorganisationen diskutieren wolle. «Theoretisch wollen alle verdichten. Aber wenn der Nachbar höher bauen will, dann sehen viele das plötzlich anders», fügt er an.