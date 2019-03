Auf den Jurahöhen von Court BE entsteht kein Windpark. Die Bürger der bernjurassischen Gemeinde haben am Montagabend an der Gemeindeversammlung einen Überbauungsplan abgelehnt, der einer Baubewilligung für sieben Windturbinen entsprochen hätte.

Wie die Gemeindeverwaltung mitteilte, stimmten 222 Bürger gegen den Plan und 93 dafür, was einem Nein-Stimmenanteil von etwa 70 Prozent entspricht. Der Energiedienstleister Energie Service Biel (ESB) hätte für 40 bis 50 Millionen Franken die bis zu 180 Meter hohen Windrädern aufstellen wollen. Der Gemeinderat stand hinter dem Projekt.