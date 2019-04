«BümplizWoche» kämpft ums Überleben

Stadt Bern Es ist ein Hilferuf: Die «BümplizWoche» wird am Donnerstag in der neusten Ausgabe einen Spendenaufruf veröffentlichen. Dies hat der Verlag am Dienstag angekündigt. «Ohne finanzielle Unterstützung von dritter Seite ist die weitere Herausgabe der Lokalzeitung für Bern-West nicht gewährleistet», schreibt dieser. Der Aufruf wird unterstützt von Stadtpräsident Alec von Graffenried (GFL) sowie von lokalen Vertretern aus Politik, Wirtschaft und Kultur.