Bümpliz: Heftiger Streit löst Grossaufgebot der Polizei aus

An der Mühledorfstrasse in Bümpliz - nahe der Haltestelle Bern Bümpliz Nord - ist es am Samstagabend zu einem Grosseinsatz der Polizei gekommen. Dies bestätigt die Kantonspolizei Bern am Sonntagmorgen auf Anfrage.

Grund für den Polizeieinsatz war ein Streit und eine Meldung zu einer möglichen Schussabgabe auf ein Mehrfamilienhaus, die kurz nach 18.20 Uhr bei der Kantonspolizei Bern einging. Der mutmassliche Täter habe zudem eine Frau mit einer Waffe bedroht.

Mehrere Patrouillen rückten umgehend an die Mühledorfstrasse aus. Der mutmassliche Täter konnte in der Folge in einer Wohnung lokalisiert und kontaktiert werden. Da sich der Mann zunächst weigerte, die Wohnung zu verlassen, mussten weitere Einsatzkräfte beigezogen werden.