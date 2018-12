Bümpliz: Grossaufgebot der Polizei

An der Mühledorfstrasse in Bümpliz - nahe der Haltestelle Bern Bümpliz Nord - ist es am Samstagabend zu einem Grosseinsatz der Polizei gekommen. Dies bestätigt die Kantonspolizei Bern am Sonntagmorgen auf Anfrage.

Gemäss Mediensprecher Christoph Gnägi seien zwei Personen auf die Wache mitgenommen worden. Verletzte habe es aber keine gegeben. Die Strasse wurde aus Sicherheitsgründen gesperrt. Kurz vor 23 Uhr wurde sie wieder freigegeben.

Die Umstände des Einsatzes sind noch unklar.