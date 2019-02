Vorlesen ist besser

In Leserforen schreiben Eltern begeistert, wie sie ihr Kind dank dem «kleinen bösen Buch» endlich zum Lesen gebracht haben. Interaktivität kommt an. Das zeigt sich auch in den Auslagen der Buchhandlungen: Hier liegen immer mehr Kinderbücher, die zum Mitmachen einladen. Bei den Kleinsten locken Klappen, hinter denen sich witzige Details verstecken, oder Knöpfe, die auf Druck Geräusche abspielen. Bei grösseren Kindern geht es eher darum, dass sie die Handlung beeinflussen können oder dass sie anhand von Bildern herausfinden sollen, wer der Täter im Krimi ist. Und dann gibt es natürlich auch die Werke, bei denen elektronische Stifte mit Computerchip einzelne Abschnitte vorlesen, Musik abspielen oder Aufgaben stellen. So funktioniert beispielsweise die «Tiptoi»-Reihe von Ravensburger.

Ruth Baeriswyl, Inhaberin des Chinderbuechlade in der Stadt Bern, bestätigt, dass die Verlage ihr Sortiment an interaktiven Büchern zunehmend ausbauen. Auch im Chinderbuechlade finden sich die bekanntesten Titel. Doch Ruth Baeriswyl ist skeptisch, wenn jüngere Kinder die Zielgruppe sind: «Es ist wichtig, dass sich Eltern mit dem Kind hinsetzen und ihm vorlesen», sagt sie. Zwar können auch ein elektronischer Stift oder eine App eine Geschichte erzählen, aber: «Dann gibt es nur eine Interaktion zwischen dem Gerät und dem Kind. Besser wäre eine Interaktion zwischen Kind und Erwachsenem.» Denn Vater oder Mutter können im Gegensatz zum Computer auf individuelle Fragen eingehen. Zudem stärkt das gemeinsame Erlebnis die Beziehung.

Ähnlich zurückhaltend zeigt sich der Schweizer Kinderbuchverlag Nord-Süd, der Buben und Mädchen zwischen drei und sieben Jahren im Fokus hat: Die Gefahr bestehe, dass angesichts der reizvollen Animationen und Knöpfe die eigentliche Geschichte in den Hintergrund trete, sagt Verleger Herwig Bitsche. Die Kinder werden dann weniger an das Medium Buch herangeführt als an digitale Unterhaltungsprogramme.

Spannend wie das Leben

Für Kinder, die schon lesen können, gibt es dagegen differenzierte Mitmachbücher, bei denen Geschichte und Interaktivität Hand in Hand gehen. Die Gefahr, dass sie eher fürs iPad fit gemacht werden als für Zeitungen und Romane, ist deshalb weniger gross. Es fällt auf, dass viele dieser Werke sich an Buben richten. Das ist etwa so bei der «1000-Gefahren»-Reihe, laut Ravensburger-Buchverlag «ein Longseller» im Programm. In den Büchern kann der Leser entscheiden, wie die Geschichte weitergehen soll. Über 30 Folgen sind bisher erschienen, viele drehen sich um typische Jungs-Themen wie Fussball, Dinosaurier oder Ritter.