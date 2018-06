Buddha wacht im Bremgartenfriedhof

Stoisch sitzt der Buddha, aus Sandstein und fast mannshoch, Beine in Lotusposition abgelegt, auf einem Sockel. Die Hände bilden zwei Schalen, in denen sich, gemäss buddhistischem Denken, der «Nektar der höchsten Erfüllung» sammeln soll. Buddhas Augen sind halb geschlossen. Könnte er den Blick heben, er sähe zu seiner Linken Reihen mit christlichen Grabsteinen und durch die Bäume die Kräne der Grossbaustelle auf dem Areal des Insel­spitals.

Es ist Buddha Amitabha, der seit ein paar Wochen auf dem Berner Bremgartenfriedhof residiert – der Buddha des unendlichen Lichts und der Unsterblichkeit. Ein ungewohntes Bild: Erstmals in der Schweiz ermöglicht ein öffentlicher Friedhof eine buddhistische Grabstelle, und diese wird erst noch von einem Buddha höchstpersönlich überwacht.

Buddha fasziniert Westler

Hoch über dem Haupt des Berner Buddhas wölben sich schützend die Äste eines riesigen Silberahornbaums. Kein Zufall: Eigentlich müsste ein Buddha im Freien zwingend unter einem Dach sitzen. Da auf dem Bremgartenfriedhof der Bau fester Gebäude untersagt ist, verständigte man sich darauf, den Baum als Dach zu verstehen. Hildi Thalmann lächelt: «Das ist ein fantasievoller Kompromiss, der unerlässlich ist, wenn ein solches Pionierprojekt gelingen soll.»

Buddhistin Thalmann, früher Kinderneurologin, ist Lehrerin für Chan-Meditation in Bern und Mitglied des Interkulturellen buddhistischen Vereins im Haus der Religionen. Sie hat den ­Aufbau des Buddhagartens im Bremgartenfriedhof von Beginn an begleitet und sammelte die Spenden buddhistischer Praktizierender, mit der die Statue ­finanziert wurde.

Thalmann recherchierte in der weitverzweigten buddhistischen Gemeinde in der Schweiz und bekam eindeutige Rückmeldungen: «Eine buddhistische Grabstätte entspricht einem Bedürfnis, in Bern, im Zentrum der Schweiz», sagt sie. In der Schweiz leben mindestens 35 000 Buddhisten, die meisten von ihnen Migranten aus Thailand, Vietnam, Burma, Sri Lanka, Tibet oder Taiwan. Dazu fühlen sich immer mehr Westler vom Buddhismus angezogen, der im Gegensatz zum Hinduismus, in den man geboren werden muss, für alle offen ist.

Grabanlage im Lotusformat

Es gibt Buddhisten, die ihre Asche in ihr Herkunftsland schicken lassen. Andere nutzen die bisher einzige buddhistische Grabstätte in der Schweiz, den Tempel Wat Srinagarin in Gretzenbach bei Olten, der über eine Urnenwand verfügt.

Die Stadt Bern schlägt nun einen neuen Weg ein: Im westlichen Teil des Bremgartenfriedhofs hat sie zwei Urnengrabfelder eingerichtet, in der Form von Lotusblüten, mit je 30 Grabsockeln für Blumenschmuck oder Kerzen. Bepflanzt sind die Grabfelder mit weiss blühenden Pflanzen. Die Pflege der buddhistischen Oase besorgen die Gärtner von Stadtgrün Bern. Eröffnet wird der Buddhagarten am Donnerstag mit einer Zeremonie.

Bewusstsein sucht Körper

Mit dem neuen Grabfeld allein ist es nicht getan – zumal Sterben im Buddhismus nicht unbedingt eine todtraurige Angelegenheit ist. Buddhisten stellen sich vor, dass beim Tod das Bewusstsein den Körper verlässt und sich an einen neuen bindet. Deshalb gehören zum Sterben ausführliche Rituale, die sich je nach buddhistischer Richtung stark unterscheiden.

Zentral ist die Idee, dass nach dem letzten Atemzug ein innerer Sterbeprozess folgt, der acht Stunden (Südostasien) dauern kann oder drei Tage (Tibet). In dieser Zeit sollte der Körper möglichst nicht berührt werden. «Wir versuchen, den Geist des Sterbenden friedlich werden zu lassen und eine ruhige, angenehme Atmosphäre zu schaffen», sagt Hildi Thalmann.

Angehörige, Mönche oder Nonnen rezitieren Mantras und fordern den Sterbenden auf, innerlich mitzusingen. Empfohlen werden sogar Atem- und Entspannungsübungen neben dem Verstorbenen. Diese Rituale können im Meditationsraum der Buddhisten im Haus der Religionen am Europaplatz durchgeführt werden – ehe der Leichnam ins nicht einmal zwei Kilometer entfernte Krematorium gebracht wird. Neu kann die Asche danach in Buddhas Garten beigesetzt werden – sofern die Person in Bern lebte oder in einem Altersheim oder Spital in Bern starb.

Multikultureller Friedhof

«Praktisch alle Menschen haben am unwiderruflichen Wendepunkt des Lebens, dem Tod, ein starkes Bedürfnis nach Ritualen, egal, ob sie zuvor ein religiöses Leben geführt haben oder nicht», sagt Walter Glauser, Bereichsleiter Friedhöfe der Stadt Bern, bei einem ausführlichen Spaziergang über den Bremgartenfriedhof. Glauser beobachtet die gesellschaftlichen Veränderungen am Lebensende seit Jahrzehnten.

Fast 90 Prozent der Verstorbenen werden heute kremiert, was den Platzbedarf auf dem Friedhof stark vermindert. Im Trend ist es zudem, die Asche nicht beizusetzen, sondern – wie kürzlich diejenige von Alt-Stadtpräsident Alexander Tschäppät – dem Wasser oder dem Wind zu übergeben. Gleichzeitig meldet die moderne Einwanderungsgesellschaft immer deutlicher ihre Bedürfnisse zur Diversifikation der Sterbe­rituale und Friedhofsgepflogenheiten an.

Die zuständige Gemeinderätin Ursula Wyss (SP) legt deshalb Wert darauf, die «Vielfalt von der Wiege bis zur Bahre», wie sie sich per Twitter ausdrückt, zu stärken. Und einen engagierteren Förderer eines Friedhofs der Kulturen als Walter Glauser kann man sich fast nicht vorstellen. Mit Akribie vertieft er sich in die Praktiken der Weltreligionen und verfolgt die Entwicklungen auf den Friedhöfen global. In London bietet ein Friedhof Hindus die traditionelle Leichenverbrennung unter freiem Himmel an. Glauser will sich dieses Projekt demnächst persönlich ansehen.

Praxis kreativer Kompromisse

Auch wenn es in Bern noch lange nicht so weit ist: Mit der Eröffnung des Buddhagartens und der vorgesehenen Abdankungsstelle für Hindus sind auf dem Bremgartenfriedhof Begräbnisrituale für Angehörige aller Weltreligionen möglich. Kosten lässt sich die Stadtregierung diese kulturelle Offensive 225 000 Franken. Salopp könnte man sagen: So weit (und so günstig) wie nach dem Tod sind die Integrationsbemühungen im gelebten Alltag selbst der rot-grünen Stadt Bern sonst nirgends gediehen.

In London bietet ein Friedhof Hindus die traditionelle Leichenverbrennung unter freiem Himmel an.Source

Möglich macht den hohen Integrationsstandard auf dem Friedhof die kreative Kompromisssuche. Seit achtzehn Jahren gibt es auf dem Bremgartenfriedhof ein muslimisches Grabfeld, auf dem die Gräber so ausgerichtet sind, dass die Herzen der Bestatteten, die auf ihre rechte Seite gelegt werden, nach Mekka zeigen. Muslime lassen sich nicht kremieren. Nach ihren Vorstellungen sollte ein Mensch innert 24 Stunden nach dem Tod beerdigt werden – und dann ewige Grabesruhe haben. Beides verbieten schweizerische Vorschriften. Verstorbene dürfen frühestens 48 Stunden nach dem Tod beigesetzt werden, um einen Scheintod sicher auszuschliessen. Und: Gräber werden meist nach zwanzig Jahren aufgehoben.

Mehrstöckige Grabbelegung

Das sei aus der Sicht der muslimischen Theologie aber kein Problem, versichert Mustafa Memeti, Imam und Leiter des muslimischen Vereins Bern. Die kurze Bestattungszeit von 24 Stunden sei im historischen Kontext der Entstehung des Korans zu verstehen, als Leichen in der brütenden Hitze der muslimischen Ursprungsländer rasch verwesten. Mit den heutigen technischen Möglichkeiten habe sich die Situation komplett verändert, sieht es Memeti entspannt.

Die ewige Grabesruhe kennen auch die Juden. Sie geraten aber nicht in Konflikt mit geltenden Regeln, weil sie an der Papiermühlestrasse einen privaten jüdischen Friedhof haben. Bei den Muslimen trägt die städtische Friedhofsverwaltung ihren Teil zum Kompromiss bei: Gräber von Muslimen werden in verschiedenen Tiefen mehrfach belegt, was die Grabesruhe verlängert.

Laut Memeti lassen sich heute immer weniger Muslime in ihr Herkunftsland repatriieren, wenn sie gestorben sind. Angehörige der zweiten Einwanderergeneration zögen es meist vor, hier begraben zu werden. Und man kann im Bremgartenfriedhof beobachten, dass muslimische Gräber, traditionell völlig schmucklos, häufiger nach hiesigem Vorbild bepflanzt werden: Eine Art kulturelle Integration nach dem Tod.

Hinduistische Sündentilgung

Ein ähnlicher Prozess der Annäherung sei mit der hinduistischen Community in Gang, sagt Walter Glauser. Die Stadt ermöglicht es, in der Kapelle des Bremgartenfriedhofs hinduistische Begräbnisrituale abzuhalten. Die Kapelle sei bei diesen Anlässen meist brechend voll.

Und es geht alles andere als besinnlich zu und her. Die Leiche liegt im offenen Sarg, in einer Feuerschale werden Reis, Blumen, Früchte verbrannt, symbolisch für die Tilgung der Sünden der Verstorbenen.

Traditionell wird die Leiche zwecks Seelenreinigung mit Milch und Wasser begossen. In der Kapelle bleibt es meist beim Besprühen mit Rosenwasser, aber die Friedhofsverwaltung bedeckt den empfindlichen Kapellenboden mit Vlies. In Sri Lanka oder Indien zündet der Sohn des Verstorbenen den Scheiterhaufen an. Im Krematorium des Bremgartenfriedhofs drückt er stattdessen den Feuerknopf des Ofens. Platz auf dem Friedhof ­beanspruchen Hindus kaum: Sie lassen die Asche vorzugsweise ins Heimatland schicken und dort einem Gewässer übergeben.

Nun kommt Göttin Kali

Demnächst will die Stadt im Bremgartenfriedhof eine kleine Abdankungsstelle für Hindus schaffen. Dort wird man ein Abbild der vielarmigen Göttin Kali, der dunklen Mutter von Wandel und Veränderung, sehen. Sie tanzt auf einem Leichnam, hält einen abgeschlagenen Kopf in der Hand und trägt eine Kette aus Totenschädeln.

Er sei sich bewusst, dass dieser exotische Anblick kulturelle Offenheit und Toleranz erfordere, sagt Walter Glauser. Aber er sei überzeugt, dass man in der Stadt Bern bereit sei dazu.

Vor und nach dem Tod.

