Brücke bemalt – Polizei schnappt drei Sprayer

Farbe tropfte auch auf die Autobahn A6 unter der Brücke.

(Karte: Google Maps)

In der Nacht auf Mittwoch wurde die Kantonspolizei Bern wegen Sprayern an die Surbekstrasse in Bern gerufen. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte seien mehrere Personen in verschiedene Richtungen davongelaufen. Der Polizei gelang es, zwei Jugendliche und einen jungen Erwachsenen anzuhalten.