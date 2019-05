Bruderschaft der Philanthropen

Die Anfänge dieser Bruderschaft – Mitglieder sprechen sich mit Bruder an – gehen ins späte 18. Jahrhundert zurück, als sich Handwerker in England während der beginnenden Industrialisierung, einer sozial schwierigen Zeit, gegenseitig unterstützten.

1819 gründete der aus England in die USA eingewanderte Thomas Wildey in Baltimore den Independent Order of Odd Fellows, eine Gemeinschaft, die sich dem menschenfreundlichen Handeln widmen sollte. 1871 wurde in ­­Zürich die erste Loge in der Schweiz gegründet. Die erste in Bern, die Fellenberg-Loge, folgte zwei Jahre später. Weltweit zählt der Orden etwa 180'000 Mitglieder, in der Schweiz sind es 1300, organisiert in 25 Männer- und 2 Frauenlogen. Die Odd Fellows sind politisch und konfessionell neutral.

Eine Halle voller Symbole

Der 52-jährige Stefan Krebs – beruflich arbeitet er im Krisen­­management des EDA – ist seit zehn Jahren Mitglied der Fellenberg-Loge. In der Hierarchie nimmt er heute die Stellung des Obermeisters – Präsident der Loge – ein. Ihm stehen der Untermeister, der Schatzmeister sowie weitere Vorstandsmitglieder zur Seite.

Die 150 Mitglieder der einzelnen Berner Logen treffen sich ­regelmässig zu Anlässen im Haus an der Schwarztorstrasse 31, das den Odd Fellows gehört. Dort ­­befindet sich, nebst zwei Refektorien, die grosse Halle. Im Halbrund angeordnet, stehen neunzig Stühle, in der Mitte der Halle ein riesiger Teppich.

Eine bunt bemalte Fensterfront macht, dass es im Raum ziemlich dunkel ist. Und die eine Wand ist mit Symbolen aus Metall verziert. «Da ist zum Beispiel ein entspannter Pfeilbogen», sagt Krebs, «dieses Symbol steht für die Freundschaft.» Dann zeigt er auf eine Axt, nicht nur ein Kriegswerkzeug, sondern laut Krebs auch ein Symbol der Spenden.