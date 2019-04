Brennende Fragen rund um Pyros

In Bern ist im Nachgang zu den YB-Meisterfeierlichkeiten vom Wochenende abermals eine Pyro-Debatte entfacht. Beim Auswärtsspiel in Zürich am Sonntag, an das rund 5000 YB-Fans reisten, zündeten Ultras von der ersten Spielsekunde an massenhaft Feuerwerk. Es schien, als würden die Reserven bis Saisonende allesamt abgefackelt. Als noch Rauchbomben zum Einsatz kamen, musste der Schiedsrichter das Spiel nach knapp 50 Minuten gar für mehrere Minuten unterbrechen. Selbst in den YB-Fanreihen gab es vereinzelt Kritik am pyromanischen Auftritt im Gästesektor.