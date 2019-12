Bremgarten wieder in roter Hand

Innerhalb des Gemeinderates kommt es zu einer Sitzverschiebung. Die FDP hat neu nur noch zwei statt deren drei Sitze. Dies wegen eines Erfolgs der Grünen. Diese kandidierten in Bremgarten heuer zum ersten Mal und schafften gleich den Einzug in die Gemeindeexekutive. Brigit Baumberger ist somit die erste Grüne Gemeinderätin in Bremgarten.

Neben Baumberger amtet im siebenköpfigen Gemeinderat ein weiteres neues Gesicht. Thomas Stadler konnte den GLP-Sitz verteidigen. Die fünf Bisherigen schafften allesamt ihre Wiederwahl in den Gemeinderat. Die SP hat weiterhin zwei Sitze, die SVP einen Sitz im Gemeinderat.

Fast 70 Jahre lang war Bremgarten in der Hand der Bürgerlichen. Nun erhält die Gemeinde mit Andreas Schwab wieder einen Präsidenten mit rotem Parteibüchlein. Der letzte SP-Präsident beendete seine Amtszeit im Jahr 1950.