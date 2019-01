Eine Grossfusion im Raum Bern steht für die Gemeinde Bremgarten zwar nicht zuoberst auf der Prioritätenliste, dennoch beteiligt sie sich an einer entsprechenden Machbarkeitsstudie.

Einen für die Gemeinde so wichtigen Entscheid will der Gemeinderat nicht ohne Grundlagen fällen, wie er am Mittwoch mitteilte. Bremgarten beteiligt sich demnach finanziell an der Studie.

Ausgelöst wurden die Diskussionen zur Entwicklung der Stadtregion Bern durch den Wunsch des Ostermundiger Gemeindeparlaments, eine Fusion mit der Stadt Bern zu prüfen.

Im vergangenen Dezember gaben die Stadt Bern und die Gemeinde Ostermundigen bekannt, dass sie in einer Machbarkeitsstudie die Vor- und Nachteile eines Zusammenschlusses ausloten wollen. Die beiden Gemeinden spannen den Faden gleich weiter und luden auch die übrigen Gemeinden rund um Bern ein, sich an der Studie zu beteiligen.