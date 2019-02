Ein Beispiel: Eine Bar, die jährlich von 15'000 Personen besucht wird, muss künftig pro Jahr 5250 Franken für die Abfallentsorgung bezahlen. Hinzu kommt die normale Gebühr, welche mit Abfallsäcken entsteht. Die Bar kann die Gebühr reduzieren, indem die Mitarbeiter zum Beispiel in einem Radius von 50 Metern selber die Umgebung reinigen oder indem die Bar mindestens zwei Abfallkübel bereitstellt. Oder indem sie keine Zigaretten verkauft.

Hohe Entsorgungskosten

Bereits vor bald fünf Jahren präsentierte Gemeinderätin Ursula Wyss (SP) den Sauberkeitsrappen. Die Idee hinter der neuen Gebühr: Die Entsorgung von Abfällen im öffentlichen Raum kostet die Stadt jährlich rund 11 Millionen Franken und soll neu durch die Verursacher mitfinanziert werden. Bis heute bezahlt die Allgemeinheit mit den Steuern diese Entsorgung. Gemäss Bundesgericht ist dies nicht zulässig (siehe Kasten).

2016 hätte der Sauberkeitsrappen eingeführt werden sollen. Verzögerungen gab es, weil die Ausarbeitung sehr komplex sei, wie es am Montag an einer Medienkonferenz hiess. Weil für den Sauberkeitsrappen das Abfallreglement revidiert werden muss, schickt die Stadt die neue Gebühr in eine öffentliche Vernehmlassung. Alle Betroffenen können sich bis zum 24. Mai dazu äussern. Danach kommt das Geschäft ins Stadtparlament und allenfalls vors Volk.

Gebühr beeinflussen

Weil bisher keine Schweizer Stadt eine solche Gebühr kennt, sei das Interesse anderer Städte an der Berner Regelung gross – sogar aus ganz Europa.

Wyss betont, dass der Sauberkeitsrappen nicht für alle gleich hoch sein wird. Eine Fast-Food-Laden-Kette werde anders ein­gestuft als ein kleiner Quartierladen. «Zudem haben die Unternehmen die Möglichkeit, ihre Gebühr aktiv zu beeinflussen und sie zu verringern: Wer Massnahmen ergreift, um die Abfallmenge zu verkleinern, muss weniger bezahlen.» Von der Gebühr befreit sind Kleinstbetriebe, gewisse Kundgebungen sowie Veranstaltungen im öffentlichen Interesse.

Umsatz selber deklarieren

Was bereits in früheren Jahren kritisiert wurde, ist der administrative Aufwand. Einst war die Rede von vier neuen Stellen, die für die Kontrollen und den Betrieb des Sauberkeitsrappens geschaffen würden. Laut Walter Matter, Leiter Entsorgung + Recycling Stadt Bern, rechne man nun mit nur einer neuen Stelle. Ansonsten arbeite man mit anderen Direktionen, insbesondere Mitarbeitenden der Finanzdirektion, zusammen. Sie sollen etwa Daten liefern über Umsatzzahlen der betroffenen Betriebe, welche ihrerseits via Onlineformular alle zwei Jahre selber ihre Umsatz- und Besucherzahlen deklarieren müssen. Kontrolliert werde nicht flächendeckend, sondern stichprobenartig, sagt Matter.