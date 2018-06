Brand in Mehrfamilienhaus

Am Dienstagmittag ist in einer Wohnung eines Mehrfamilienhauses an der Neufeldstrasse in Bern um ca. 12.30 ein Feuer ausgebrochen. Wie ein Leserreporter berichtet, standen mehrere Ambulanzen bereit.

Die Feuerwehr war mit einem grossen Löschzug mit einer Drehleiter vor Ort.

«Das Feuer konnte rasch gelöscht werden», sagte Polizeisprecher Dominik Jäggi auf Anfrage. Verletzte habe es keine gegeben. (flo)