Der Brand in einem Mehrfamilienhaus an der Wiesenstrasse in Gümligen vom Freitagnachmittag hat eine Frau das Leben gekostet. Wie die Kantonspolizei am Freitagabend mitteilt, fanden die Einsatzkräfte eine leblose Frau im Bereich des Dachstocks.

Der Brand war kurz nach 14 Uhr am Freitag ausgebrochen. Als die Einsatz- und Rettungskräfte vor Ort eintrafen, stellten sie eine starke Rauchentwicklung und Flammen fest, die aus den Fenstern des oberen Gebäudeteils sowie aus dem Dach schlugen.

Die Feuerwehrleute nahmen umgehend die Löscharbeiten auf, ein Betreten des Gebäudes war zunächst aus Sicherheitsgründen jedoch nicht möglich. Nachdem das Feuer schliesslich unter Kontrolle gebracht und das Gebäude betreten werden konnte, konnte die Frau nur noch tot geborgen werden. Die Verstorbene ist formell noch nicht identifiziert, es bestehen jedoch konkrete Hinweise auf deren Identität.