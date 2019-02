Am 8. Februar kam bei einem Brand in einem Mehrfamilienhaus an der Wiesenstrasse in Gümligen eine 52-jährige Frau ums Leben. Nun konnten die Ermittlungen zur Ursache des Brandes abgeschlossen werden, wie die Kantonspolizei Bern am Dienstag mitteilt.

Demnach ist das Feuer in der Wohnung, in der die 52-jährige Frau tot aufgefunden worden war, ausgebrochen. Hinweise, dass das Feuer vorsätzlich gelegt wurde, liegen gemäss aktuellen Erkenntnissen nicht vor. Die Ermittler gehen von Fahrlässigkeit aus.