Brand in Dachgeschoss von Einfamilienhaus

In der Nacht auf Samstag brach in Meinisberg in einem Einfamillienhaus ein Brand aus. (Quelle: Google Maps)

Der Brand am Moosweg wurde um 1.10 Uhr gemeldet, wie die Kantonspolizei Bern am Samstag mitteilte. Als die Einsatzkräfte vor Ort eintrafen, stand das Dachgeschoss in Flammen. Sie brachten den Brand und Kontrolle und löschten ihn schliesslich.

Alle Personen, die während des Brandes im Haus waren, konnten dieses rechtzeitig verlassen. Zwei von ihnen wurden jedoch zur Kontrolle ins Spital gebracht. Sie konnten dieses in der Zwischenzeit wieder verlassen. Die Brandursache wird noch ermittelt.