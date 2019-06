Brand im Tenn eines Bauernhofs

In der Nacht auf Dienstag gegen 3.45 brannte es auf einem Bauernhof an der Murzelenstrasse in Murzelen (Gemeinde Wohlen b. Bern). Die Feuerwehrleute konnten das Feuer im Tenn rasch lokalisieren, unter Kontrolle bringen und löschen. Ein Übergreifen auf den angrenzenden Wohn- und Ökonomieteil des Gebäudes konnte verhindert werden.