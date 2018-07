Brand im Morell-Haus verursacht Millionenschaden

Der Brand im historischen Morell-Haus in der Berner Altstadt von Anfang Juli hat einen Millionenschaden angerichtet. Vom Feuer verschont blieben die erst kürzlich entdeckten, über 300 Jahre alten Wandmalereien im Obergeschoss sowie die eleganten Barocktäfer im Erdgeschoss. Wie gross aber die Schäden durch Rauch und Wasser sind, muss erst durch einen Restaurator untersucht werden, wie die Stadtberner Behörden am Mittwoch mitteilten.

Die Stadt, die seit 1861 Besitzerin des Morell-Hauses ist, hofft, dass die wertvollen Ausstattungselemente mindestens teilweise erhalten und in die neuen Wohnungen integriert werden können. Im Patrizierhaus waren Renovationsarbeiten im Gang, als am Abend des 9. Juli im Dachstock des unbewohnten Gebäudes ein Feuer ausbrach.

Die Feuerwehr rückte mit einem Grossaufgebot an. In der eng bebauten Altstadtgasse kamen drei Autodrehleitern zum Einsatz. Nach rund einer Stunde hatte sie die Flammen unter Kontrolle. Auch die angrenzenden Gebäude konnten geschützt werden. Ausgelöst wurde das Feuer durch einen technischen Defekt an einer Elektroinstallation.

Notdach in Arbeit

Um das Gebäude vor Regenwasser zu schützen, wurde es mit Kunststoffplanen abgedeckt. Unterdessen haben die Arbeiten für ein Notdach begonnen. Weiter wurden die Geschossdecken mit zusätzlichen Stützen entlastet, damit der Brandschutt gefahrlos entfernt werden kann. Wie das Haus getrocknet werden soll, wird derzeit noch mit Spezialisten definiert. Die Wandtäfelungen werden ausgebaut und extern getrocknet.

Weil das Feuer bereits sanierte Gebäudeteile zerstörte oder beschädigte wird die Schadensumme aktuell auf rund zwei Millionen Franken geschätzt. Wann die Renovation wieder aufgenommen wird, ist noch offen. Klar ist hingegen, dass sich der Bezug der neuen Wohnungen verzögern wird. Ursprünglich geplant gewesen wäre er für Mitte 2019. (mb/sda)