Brand im Deisswiler Bernapark

In Deisswil bei Bern kämpfen Feuerwehrleute gegen Flammen an: Am Donnerstagnachmittag ist ein Brand ausgebrochen.

Leserfotos zeigen, wie schwarze Rauchwolken in den Himmel steigen. Vom Brand betroffen ist offenbar der Bernapark in Deisswil. Eine Sprecherin der Kantonspolizei erklärte auf Anfrage, der Alarm sei kurz vor 16.30 Uhr eingegangen. Nähere Angaben machte sie zunächst nicht.