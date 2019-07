Brand im Bernapark: Hoher Sachschaden, keine Verletzten

Dunkle Rauchwolken stiegen am am späten Donnerstagnachmittag über dem Bernapark in den Himmel. Sie waren weitherum sichtbar. Das Feuer war auf dem Dach eines Gebäudes der ehemaligen Kartonfabrik Deisswil kurz vor 16.30 Uhr ausgebrochen. Auch rund zwei Stunden nach dem Ausbruch waren die Feuerwehrleute am Löschen, die Farbe des Rauchs hatte sich inzwischen von Schwarz in Grau verwandelt, wie auf Bildern und Videos zu sehen war.