Brand am Eigerplatz: Polizei geht von technischer Ursache aus

Am Mittwoch, 24. April 2019 war im Dachstock eines Hauses am Eigerplatz in Bern ein Brand ausgebrochen. Nun sind die Ermittlungen der Kantonspolizei Bern zur Brandursache abgeschlossen.

Das Dezernat Brände und Explosionen der Kapo Bern geht davon aus, dass der Brand aufgrund einer «technischen Ursache» ausgebrochen war. Aufgrund der grossen Zerstörung habe aber die Brandursache nicht restlos geklärt werden können, heisst es im Communiqué. Ein «Problem an den elektrischen Installationen» steht jedoch im Vordergrund.