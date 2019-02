Das Gericht stufte die Aussagen des Hauptbelastungszeugen, des Brandstifters, als glaubhaft ein. Und zwar was die Details rund um die Brandlegung betrifft, aber auch was die Abmachungen zwischen ihm und dem Drahtzieher angeht. Die Vorwürfe des Anwalts, sein Mandant habe keinen fairen Prozess gehabt, wies die Gerichtspräsidentin vehement zurück.

Das Gericht verurteilte den Mann auch zur Zahlung der Verfahrenskosten, von Zivilforderungen an die kantonale Gebäudeversicherung für den Einsatz der Stützpunktfeuerwehr, an die Gemeinde Plaffeien für den Feuerwehreinsatz und an eine Versicherung sowie zur Zahlung der Kosten für die Anwälte und einer Entschädigung an den Staat – alles in allem geht es um rund 125 000 Franken.

Der Verurteilte sitzt derzeit seine Strafe in der Strafanstalt Bellechasse ab. Er hat am Ende der Verhandlung von Dienstag gegenüber den Journalisten angetönt, dass er das Urteil wohl weiterziehen wird.