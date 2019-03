An der Aarbergergasse in Bern soll über dem Gastrolokal Wunderbar auf zwei Stockwerken ein Bordell eröffnet werden. Von den Betreibern ist geplant, dass selbstständig arbeitende Prostituierte dort ihre Dienste anbieten können.

Das Regierungsstatthalteramt Bern-Mittelland hat die Baubewilligung mit Auflagen erteilt, wie das Amt am Dienstag in einer Mitteilung schreibt. Gegen das Bordell waren mehrere Einsprachen eingegangen. So auch eine Sammelklage von der Interessensgemeinschaft Aarbergergasse. Diese Klage hatte 100 Personen unterschrieben.