Um vier Uhr in der Früh am Samstag ist der Schöpfer dieser Kreationen aufgestanden und hat vier Stunden hart an der Verschönerung der Bahnhofstrasse gearbeitet. «Street-Art», Strassenkunst, nennt der 34-jährige Tobias Kopp, Besitzer des Blumenladens Flora-Line, dieses Unterfangen.

Reste vom Valentinstag

Die Idee dazu sei ihm gekommen, als er sich zum Valentinstag mit zu vielen Blumen eingedeckt habe. «Ich will frische Ware verkaufen», sagt er, «aber ich wollte diese Blumen nicht einfach auf den Kompost werfen. Sie bleiben drei bis vier Wochen schön, auch wenn sie welken.» So schmückt nun also dieser Valentinstag-Surplus zusammen mit weiteren, von der Blumenbörse und einem Händler aus Holland zur Verfügung gestellten Blumen, rund 300 Meter Bahnhofstrasse.

«Die Leute sollen mit offenen Augen durchs Dorf laufen und nicht nur aufs Smartphone starren», sagt Kopp. Was aber, wenn Passanten von den Arrangements dermassen begeistert sind, dass sie Blumen mitlaufen lassen? «Dann sollen sie halt, aber es würde mir wehtun.» Kopps Rat, sich für seine Kunst Zeit zu nehmen, wird am Samstag gut befolgt. Meistens werden die Stationen dieser Grosshöchstetter Blumenschau pärchenweise abgeschritten.

So zum Beispiel von Marianne Saner und Daniel Schindler, die mit ihren Smartphones fleissig fotografieren und für den Kreativdirektor höchstes Lob haben. «Wir kaufen unsere Blumen immer bei ihm», sagt sie, «Tobias ist mit viel Herzblut bei der Sache.»

Präsent im Internet

Offensichtlich kann der Geschäftsinhaber an der Bahnhofstrasse auf eine wachsende Fangemeinde zählen, auch dank seiner Präsenz in den sozialen Medien. Brigitte Berger findet «toll, was er macht». Sie ist samt Familie aus dem aargauischen Bremgarten angereist.