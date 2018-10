Blumendiebe auf dem Friedhof

«Wer macht so was?» In der Frage, die ein Leserbriefschreiber in der aktuellen Ausgabe der «Wabern-Post» aufwirft, steckt zugleich Wut, Trauer und Unverständnis. Nach dem Tod seiner Mutter habe er für die Trauerfeier ein Blumenarrangement organisiert. Um das Gesteck danach auf dem Friedhof Nesslerenholz in Wabern neben den Grabstein stellen zu können, besorgte er zudem einen «hohen, schönen, stabilen Blumentopf».

Ein paar Tage später dann die böse Überraschung: Als er das Grab seiner verstorbenen Mutter wieder besucht habe, sei der Topf verschwunden gewesen. «Nicht mal im Grab ist man vor Dieben sicher», schreibt der bitter enttäuschte Mann.

«Affront für Trauernde»

Es ist nicht das erste Mal, dass in der Gemeinde Langfinger auf Friedhöfen für Kopfschütteln sorgen. Letztes Jahr stahlen Unbekannte auf dem Friedhof Köniz sieben Urnen. Erst Anfang Oktober berichtete diese Zeitung über Vorfälle, bei denen Friedhofbesucherinnen vor Ort die Handtasche geklaut wurde.

«Wir haben beobachtet, dass hinter einem Teil der vermeintlichen Vandalenakte Rehe stecken.»Hansueli Pestalozzi, Könizer Gemeinderat

Nun scheinen es die Diebe also auch noch auf Blumen abgesehen zu haben. Zwar sei der Diebstahl in Wabern ein Einzelfall. «Auf dem Friedhof Köniz haben sich entsprechende Meldungen in letzter Zeit aber leider gehäuft», bestätigt der Könizer Gemeinderat Hansueli Pestalozzi (Grüne). Nebst Blumenschmuck kämen zuweilen auch Figürchen, Laternen oder Schalen weg. Er spricht von einem «absolut pietätlosen Verhalten» und einem «Affront den Trauernden gegenüber».

Tierische Diebe

Jemanden in flagranti erwischen konnte man in Köniz nie. Ob Lausbubenstreich oder Vandalenakt: Über die Motive der Diebe lässt sich nur spekulieren. Allerdings: Die Friedhofverantwortlichen vermuten, dass für das Entwenden von Blumen nicht immer nur Langfinger verantwortlich sind. «Wir haben beobachtet, dass hinter einem Teil der vermeintlichen Vandalenakte Rehe stecken», sagt Pestalozzi. Es sei bekannt, dass frisch Angepflanztes für Wildtiere auf Futtersuche attraktiv ist.

Ob Mensch oder Tier: Aufgrund der Häufung der Vorfälle weist die Gemeinde beim Friedhofeingang nun mit einem Schreiben auf die Diebstähle hin. Die Urnennischen sollen zudem besser gesichert werden, heisst es. Auf den Stadtberner Friedhöfen, wo zwar keine Blumen- und Urnendiebe, dafür aber Handtaschenräuber Probleme bereiten, ist man noch einen Schritt weiter gegangen. Dort patrouillieren seit einiger Zeit Polizisten. (Berner Zeitung)