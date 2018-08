Gewitter sorgt für überflutete Strassen und Zugausfälle

Ein heftiges Gewitter sorgte am Freitagnachmittag in der Region Bern für Störungen im Bahnverkehr, vollgelaufene Keller und Garagen sowie überflutete Strassen.

Die Bahnlinie Bern-Thun ist zwischen Kehrsatz und Belp seit 15.30 Uhr unterbrochen. Eine Fahrleitungsstörung hat den Zugverkehr lahmgelegt. Auf den Anzeigetafeln am Bahnhof Bern wurde als Grund für die Fahrleitungsstörung ein Blitzeinschlag angegeben, wie ein Augenzeuge berichtete.

Folgende Züge sind betroffen:

Die S-Bahnzüge 3 fallen zwischen Bern Weissenbühl und Belp aus.

Die S-Bahnzüge 4 fallen zwischen Bern Weissenbühl und Belp aus.

Die S-Bahnzüge 44 fallen zwischen Bern Weissenbühl und Belp aus.

Die S-Bahnzüge 31 fallen zwischen Bern und Belp aus.

Die BLS-Züge von Bern her verkehren bis Bern-Weissenbühl und die Züge von Thun her wenden in Belp, wie BLS-Mediensprecher Matthias Abplanalp auf Anfrage sagte. Zwischen Bern Weissenbühl und Belp pendeln zwei Bahnersatzbusse hin und her.

Reisenden von Bern nach Bern Europaplatz, Bern Weissenbühl oder Wabern wird empfohlen, auf Trams umzusteigen. Laut BLS dauert die Störung bis 19 Uhr.

Keller und Unterführung vollgelaufen

Neben Zugausfällen sorgte das Gewitter in der Region Bern für vollgelaufene Garagen und Keller sowie überflutete Strassen. Bei der Berner Kantonspolizei gingen bis am späten Nachmittag 17 Meldungen ein.

Grössere Schäden seien bislang keine bekannt, wie Polizeisprecher Dino dal Farra auf Anfrage sagte. Zum Teil ging auch etwas Hagel nieder, wie «20 Minuten» berichtet. In Oberzollikofen etwa lief eine Unterführung voll. Die Feuerwehr musste unter anderem einem Lieferwagen aus der Unterführung helfen.

(flo/sda)