«Blick»-Fotograf schoss das Foto des Jahres

Am 27. Juli 2018 geraten auf dem Areal ­einer Logistikfirma am Basler Rheinhafen alte Bahnschwellen in Brand. Eine Handvoll Schaulustige sieht entspannt zu, wie eine 30 Meter hohe Rauchsäule in den Himmel steigt; jemand macht ein Selfie.

An diesem Tag vor Ort war auch der Basler Stefan Bohrer, der als Fotograf beim «Blick» arbeitet. Ihm blieb damals nur wenig Zeit, bevor die Polizei das Gelände weiträumig absperrte. Mit seinem Bild der Rauchsäule über dem Basler Hafenareal gewann er am Mittwoch an den Swiss Press Awards 2019 den Titel als «Swiss Photographer of the Year» – Fotograf des Jahres.