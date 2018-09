Biker wollen den Wald erobern

Ein kurzer Anstieg. Ein fester Tritt in die Pedale. Eine enge Rechtskurve. Sausen lassen. Wieder eine Kurve. Abbremsen. Trotz eingebautem Elektromotörchen in seinem Velo kommt Heinz Nacht ganz schön ins Schnaufen. Doch er grinst. «Herrlich», sagt er. «Auf einem normalen Weg wäre das einfach zu wenig herausfordernd.»

Es ist ein freundlicher Spätsommernachmittag. Heinz Nacht kurvt mit seinem Bike am Ulmizberg durch den Wald, wie er das praktisch jeden Tag tut. Und wie immer fährt er nicht auf dem offiziellen, breiten Schotterweg, der einen Steinwurf entfernt durch den Wald führt, sondern auf einem schmalen, tief gefurchten Weglein mitten im Dickicht. Dass dies eigentlich nicht erlaubt ist, weiss der 57-jährige SVP-Parlamentarier genau. Gemäss kantonalem Waldgesetz ist das «Reiten und Radfahren im Wald abseits von Wegen und besonders bezeichneten Pisten» illegal. Der aktuelle Parlamentspräsident und somit höchste Könizer nimmt das aber in Kauf. «Ich tue damit niemandem weh.»

Die Angst vor der Haftung

Das sehen allerdings nicht alle so. Die Waldeigentümer am Ulmizberg fühlen sich von Hobbybikern wie Nacht seit Jahren hintergangen. Das Hauptproblem ist die ungeklärte Haftungsfrage. Die Waldbesitzer befürchten, dass sie rechtlich belangt werden könnten, sollte ein Biker in ihrem Wald verunfallen. Dazu kommt, dass die Biker mit ihren Fahrten quer durchs Gehölz Spuren im Boden hinterlassen, die ab einer bestimmten Tiefe Wasser führen und die Erosion verstärken.

Am Ulmizberg eskalierte der schwelende Konflikt zwischen den Bikern und den Waldbesitzern 2013 zwischenzeitlich. «Unsere Geduld ist am Ende», klagte damals Christian Burren, Waldbesitzer und mittlerweile SVP-Gemeinderat von Köniz. Er und andere Eigentümer stellten seinerzeit Warnschilder auf und drohten, die illegal errichteten Wege zu sperren. Geändert hat sich an der Situation bis heute aber nichts. Eine ähnliche Problematik gibt es auch im Ostermundigenwald.

Dort waren es in der Vergangenheit vor allem Spaziergänger und Hündeler, die sich an den wilden Bikern störten. Der Muriger Gemeinderat ist deshalb vor kurzem aktiv geworden und will im Wald nun für 25 000 Franken eine Downhillstrecke bauen lassen – in der Hoffnung, dass die Biker dadurch nicht mehr über Stock und Stein sausen. Den dortigen Waldeigentümer konnte die Gemeinde fürs Projekt ins Boot holen. Nur das kantonale Jagdinspektorat stellt sich noch quer, weil es negative Auswirkungen für die Rehe befürchtet.

Heinz Nacht, der Velo fahrende Kaminfeger und SVP-Politiker aus Köniz, hält vom Projekt in Muri nicht viel. «Das wird gar nichts bringen», ist er überzeugt. Trotz Downhillstrecke würden weiterhin Biker quer durch den Ostermundigenwald fahren. «Auch ich selber.» Denn Biken sei nicht gleich Biken. Eine Downhillpiste würden jene runterflitzen, die gerne mit Speed über Schanzen und Hindernisse sausten. Die Mehrheit der Feierabendbiker suche etwas anderes. «Wir wollen auf engen Weglein quer durch den Wald fahren.» Mit Ästen Wege blockiert

Cross-Country nennt sich diese Mountainbikedisziplin, deren bekanntester Schweizer Vertreter Nino Schurter vor kurzem zum siebten Mal WM-Gold gewann. Es sind solche Erfolge, die Heinz Nacht in seinem Ziel bestärken, dass der Berner Wald für Mountainbiker zugänglich gemacht werden soll. «Wir wollen endlich unsere eigenen Trails, wo wir legal durchfahren dürfen.»

Im Parlament hat sich Nacht schon 2013 mit Verve für dieses Anliegen starkgemacht – trotz anderer Meinungen innerhalb seiner Partei. In Bikermontur und mitsamt Velo stand er damals am Rednerpult und forderte, die Gemeinde solle die Trägerschaft und somit die Verantwortung für neue Trails in Könizer Wäldern übernehmen. Das Parlament lehnte das jedoch ab.

Politisch hat sich seither nichts mehr getan. Nachts grosse Vision ist aber geblieben – und geht inzwischen über die Gemeindegrenzen von Köniz hinaus. Sein neustes Anliegen: eine überregional aufgebaute Trägerschaft aus mehreren Gemeinden. «Die ganze Region hat das gleiche Problem», sagt er. Ob am Ulmizberg, am Gurten oder am Bantiger: Überall seien die Biker unterwegs, und überall seien sie unerwünscht. «Oft legen uns Spaziergänger sogar Äste in den Weg.» Deshalb bringe es nichts, wenn «für jedes einzelne Weglein ein Verein» gegründet werden müsse. «Es braucht mehr als eine lokale ­Lösung.»

Für sein Anliegen will Nacht nun bei Parlamentariern in und um die Stadt Bern lobbyieren und die Regionalkonferenz ins Boot holen. Eine weitere Möglichkeit sieht der Hobbybiker in der Einführung einer Bikervignette. Eine solche würde etwa 50 Franken pro Jahr kosten und einem Biker die Fahrt im Wald erlauben – und gleichzeitig die Waldbesitzer entschädigen. «Ich bin überzeugt, dass viele Biker bereit wären, eine solche Benutzungs­gebühr zu bezahlen», so Nacht. Hauptsache sei, dass endlich saubere Regeln aufgestellt würden, die für alle stimmten.

Abstimmung könnte helfen

Gut möglich jedoch, dass es die Vignette gar nicht brauchen wird. Denn mit einem Ja zum Bundesbeschluss über die Velowege, über den morgen abgestimmt wird, könnte sich die Ausgangslage für die Biker ganz ohne Gebühren deutlich verbessern. Die Vorlage sieht vor, Velowege wie Fuss- und Wanderwege in der Verfassung zu verankern und sie somit rechtlich gleich zu behandeln. Befürworter erhoffen sich dadurch einen Schub bei der Planung von Velowegnetzen und einen Ausbau der Veloinfrastruktur – auch in den Wäldern.

Was die Verfassungsänderung in der Praxis konkret bewirken würde, bleibt abzuwarten. Für Heinz Nacht ist aber klar: «Für unser Anliegen könnte sie wichtig sein.» Christoph Albrecht (Berner Zeitung)