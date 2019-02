Erst knapp 24 Stunden später fanden Polizisten das 76-jährige Überfallopfer in dessen Laden – gefesselt und schwer verletzt. Der Mann wird aufgrund eines Schädelhirntraumas voraussichtlich pflegebedürftig bleiben.

Heute - 14 Monate später - sind die Ermittlungen dazu abgeschlossen. Der Polizei gelang es, die fünf Männer, welche mutmasslich hinter dem Raubüberfall stecken, zu fassen. Vier von ihnen sind zwischen 21 und 28 Jahre alt. Sie sollen die Tat geplant und koordiniert haben, wie die Berner Staatsanwaltschaft am Montag mitteilte. Sie alle sind geständig und verbrachten mehrere Monate in Untersuchungshaft.

Zwei Obergerichtsurteile aus den vergangenen drei Monaten zeigen, dass die Mittäter bereits im Frühjahr 2018 geschnappt worden sind. Zwei von ihnen wehrten sich Ende letzten Jahres gegen die abermalige Verlängerung der Untersuchungshaft und erhielten vor Obergericht Recht.

Haupttäter in Deutschland gefasst

Schwieriger gestaltete sich die Fahndung nach dem Haupttäter - also jenem Mann, der den Bijoutier angriff und dessen Laden plünderte. Gemäss Medienmitteilung der Staatsanwaltschaft wurde dieser nach «intensiver Personenfahndung im In- und Ausland» in Deutschland aufgegriffen.

Nach einem mehrmonatigen Auslieferungsverfahren konnte der 33-Jährige letzten Herbst in die Schweiz überstellt werden und sitzt seitdem in U-Haft. Im Gegensatz zu seinen Komplizen bestreitet er seine Beteiligung am Überfall. Beim mutmasslichen Haupttäter handelt es sich um einen Ukrainer.