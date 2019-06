Biglen: Skyline weckt Skepsis

Die Gemeindeversammlung haben sie vorsichtshalber in die Turnhalle verlegt. Eng dürfte es trotzdem werden. Und wohl auch emotional. Denn das Interesse an der Sache ist gross. Die einen finden sie mutig, die anderen unverhältnismässig. So oder so: Die Biglener Stimmberechtigten fällen am Dienstagabend einen Entscheid, der ihr Dorf auf Jahre hinaus prägen wird.