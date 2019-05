Bierselige BEA

Durch eine Saloon-Schwingtür betreten wir den Red Grizzly Saloon, ein Festzelt mit aufwendigem Innenausbau. Die Flaschen hinter der Bar stehen in gedrechselten Regalen aus Holz, dahinter eine Wildwest-Tapete. Über die Tanzfläche wirbeln Paare in wildem Rock’n’Roll. Ein Elchkopf und ein Braunbär überblicken die Szenerie von ihrem Platz an der Wand aus.

Nebenan, vor der Tür des Feldschlösschen-Zelts, trocknet eine Pfütze pinkfarbenes Erbrochenes. Wir nehmen einen grossen Schritt darüber hinweg und stossen die Tür auf. Dahinter ist es heiss und zum Bersten voll. Menschen mit roten Backen und kurzen Ärmeln krähen «vöööll-iig losgelöööst, von der Eeerde...» und hopsen im Gedränge. Irgendwo erspähen wir einen Obelix. An der Decke hängen Kränze, die Wände hoch klettert Plastikefeu, und aus den Zapfhähnen im Zelt fliesst das goldene Äquivalent eines stolzen Getränkeumsatzes.

Eine Vision von Sommer

Nach einer halben Stunde: Dichtestress. Wir machen uns aus dem Staub. Vor dem Zelt treffen wir auf eine Exil-Frutigerin, die uns ihr geheimes BEA-Hobby verrät: ahnungslosen Verehrern Bären aufbinden. Zum Beispiel, dass sie Tierpräparatorin sei. Und wie genau man eine Hyäne fachgerecht ausstopft.

Trotz dem ganzen Gerede über tote Tiere bekommen wir Hunger und genehmigen uns einen Burger, der leider abgesehen vom ideenlos gewürzten Fleisch mehrheitlich kalt und abgesehen von der scharfen Sauce mehrheitlich langweilig ist.

Ein paar Schritte weiter breitet sich auf dem Baumdach-Areal der Stadtgarten aus, eine Vision von Sommer auf rund 600 Quadratmetern. Zwischen breiten Lounge-Sofas tanzen hier etwa 150 junge Leute inmitten der Pflanzen zu flirtenden Technoklängen unter bunten Lichtgirlanden. Betrieben wird die Oase von der Fraktion Tanz in Zusammenarbeit mit Rugenbräu.

Das vierköpfige Kollektiv hat sich in der Stadt Bern vor allem mit seinen Freilichtparties einen Namen gemacht. Die Jungs sind zum ersten Mal an einer BEA mit dabei und das Areal, das Stadtgrün gehört, wird zum ersten Mal für die Messe genutzt. Alain Neuenschwander von der Fraktion Tanz erklärt den Grund: «Wir möchten den Leuten Freude, gute Musik und Erlebnisse schenken. In der Stadt besteht die Nachfrage nach unseren Events. Die BEA hingegen besuchen viele Stadtberner nicht. Darum möchten wir da eine Brücke zwischen Stadt und Land schlagen.»