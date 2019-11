Bieler Stadtpräsident interveniert wegen Gleis 49/50

Der Bieler Stadtpräsident Erich Fehr hat sich mit einem persönlichen Brief an SBB-Chef Andreas Meyer gewandt. Fehr wehrt sich darin für die Zugreisenden von und nach Biel, die seit Anfang Monat längere Fusswege im Bahnhof Bern in Kauf nehmen müssen.

Innert weniger Tage hätten sich bei ihm zahlreiche Bahnkunden über die Veränderungen am Bahnhof Bern beschwert. Das schreibt Fehr in einem Brief, aus dem die Zeitungen «Bieler Tagblatt» und «Journal du Jura» am Mittwoch zitierten und der der Nachrichtenagentur Keystone-SDA vorliegt.