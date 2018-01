Biel befeuert Debatte um neue Verfassung

Die Einführung eines Stimmenzwangs ist so ein Thema. Bekannt ist das aus dem Kanton Schaffhausen: Wer nicht abstimmt, zahlt eine Busse. Auf diese Weise liesse sich wohl auch die notorisch tiefe Stimmbeteiligung in Biel heben - ob das Volk das für eine gute Idee hält, ist eine andere Frage.

Klarheit schaffen sollen die nächsten Monate. Insgesamt 80 Bielerinnen und Bieler haben sich bereit erklärt, an Diskussionsrunden ihre Vorstellungen über die künftige Stadtordnung zu äussern. Später sind Gemeinderat und Parlament am Zug, im Mai 2020 soll die neue Bieler «Verfassung» vors Volk kommen.

Angestrebt wird eine Totalrevision. Den Bieler Behörden schwebt eine Art «Gesellschaftsvertrag» vor mit konkreten politischen, gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Zielen.

Freiheiten nutzen

Die heutige Stadtordnung erhält praktisch nur das, was das übergeordnete Recht verlangt. Viel mehr wäre möglich, sagte Stadtpräsident Erich Fehr am Mittwoch vor den Medien. Schliesslich kenne der Kanton Bern eine weitgehende Gemeindeautonomie.

Der Weg zur neuen Verfassung ist allerdings lang, der Stadtrat sprach dafür einen Kredit von 340'000 Franken. Nun ist erst einmal die Bevölkerung am Zug. Insgesamt 600 Bewohnerinnen und Bewohner wurden vor Weihnachten nach dem Zufallsprinzip angefragt, 80 von ihnen erklärten sich bereit, unentgeltlich mitzumachen.

Ihnen ist weitgehend freigestellt, was sie einbringen wollen. Damit der Prozess wirklich in Gang kommt, steht ein Arbeitspapier mit allerlei Zündstoff-Themen zur Debatte. Sollen Bieler Gemeinderäte zum Beispiel wieder für den Grossen Rat oder den Nationalrat kandidieren dürfen? Per Volksabstimmung wurde das 2010 untersagt.

Soll die vierjährige Amtsdauer der Bieler Behördenmitglieder verlängert werden, damit mehr Kontinuität einkehrt? Muss das Budget wirklich jedes Jahr vors Volk - auch dann, wenn die Vorlage unbestritten ist? Braucht Biel eine Schuldenbremse, auch wenn diese den finanzpolitischen Spielraum einengt?

Den Puls fühlen

«Wir wollen zu all diesen Fragen den Puls der Bevölkerung fühlen», sagte Stadtschreiberin Barbara Labbé. In einer zweiten Phase wird dann eine Umfrage unter rund 1000 ausgelosten Bielern durchgeführt.

«Biel ist zwar vielseitig, die Beteiligung an der Politik aber unterdurchschnittlich», sagte Lukas Golder vom gfs. bern. Das Mitwirkungskonzept seines Instituts hat die Behörden überzeugt. Nun sind sie gespannt, wie die Bevölkerung darauf anspricht. (flo/sda)