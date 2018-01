Bewaffneter Mann überfällt Kiosk in Kirchberg

Ein mit einer Faustfeuerwaffe bewaffneter Mann hat am Freitagabend in Kirchberg einen Kiosk überfallen. Er bedrohte die Angestellte mit seiner Waffe und forderte Geld. Mit der Beute flüchtete er nach dem Überfall zu Fuss in Richtung Utzenstorf.

Verletzt wurde niemand, wie die regionale Staatsanwaltschaft und die Berner Kantonspolizei am Samstag mitteilten. Trotz sofort eingeleiteter Fahndung ist der Täter bisher nicht gefasst worden. Die Polizei hat einen Zeugenaufruf erlassen. (nik/sda)