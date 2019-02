Ein Anruf mit Folgen

Ende Februar 2016 rief der Betrüger, ein heute 46-jähriger Mann aus Somalia, den Präsidenten erstmals an. Er zählte, dass er heiraten werde und dafür dringend Papiere bei der Botschaft in Genf abholen müsse. Deshalb brauche er 600 Franken. Innerhalb einer Woche werde er das Geld zurückzahlen. «In diesem Moment klang seine Geschichte glaubwürdig.» Noch am gleichen Tag erhielt der Präsident Besuch von ihm. Gegen eine Quittung gab er ihm 400 Franken. Und am nächsten Tag nochmals 180 Franken.

Tags darauf rief der Betrüger erneut an und erklärte, dass er das Geld dank einer Sozialarbeiterin zurückzahlen könne. Sie habe aber nur 1000 Franken, deshalb brauche er 400 Franken als Wechselgeld. Diesmal fiel der Präsident nicht mehr herein.

Doch erst vor wenigen Wochen geriet er wieder in Kontakt mit dem Betrüger. «Er ging sehr gerissen vor.» Aus dem Gefängnis heraus habe der Mann ihm einen Brief geschrieben und erklärt, dass er seine Schulden nun zurückzahlen wolle, dafür aber einen Einzahlungsschein benötige. «Ich nahm daraufhin mit der Staatsanwaltschaft Kontakt auf und fragte, was ich tun solle.» Er schickte den Einzahlungsschein – im Wissen darum, dass er kein Geld erhalten würde.

Was er nicht wusste: Die Angaben auf dem Einzahlungsschein nutzte der Mann für einen weiteren Versuch, um an Geld zu kommen. «In meinem Namen schrieb er einen Brief an die Bank und erklärte, dass er eine neue Adresse habe.» An diese solle die Bank eine neue Kreditkarte mit 10'000 Franken schicken. «Die Bank wurde natürlich hellhörig und kontaktierte mich.» Aufgeflogen sei der Mann später, als die Polizei bei einer Hausdurchsuchung auf eine Kopie des Briefs gestossen sei.

Bedürftige und Betrüger

Es komme immer wieder vor, dass bedürftige Leute an die Kirchgemeinde gelangten, sagt der Präsident. «Manche erhielten einen kleinen Geldbetrag, andere einen Gutschein für die Notschlafstelle.» Ein Pfarrer, der vom Somalier ebenfalls geschädigt worden war, sagte es in einer Befragung so: «Normale Laufkundschaft am Wochenende will 20 Franken.» Solche Spenden, sagt der Präsident, seien klar zu unterscheiden von einem Darlehen, das zurückbezahlt werden müsse – wie im vorliegenden Fall. «Da war ich einfach zu gutgläubig.» Er verlor sein privates Geld. Und ist damit nicht allein.

Mehr als ein Dutzend Leute aus dem Umfeld von Berner Kirchgemeinden gaben dem Mann ein Darlehen in der Erwartung, dass er es zurückzahlen würde. Ein Pfarrer verlor über 2000 Franken. «Es ist selten, dass die Hilfsbereitschaft der Kirchen ausgenützt wird», sagt Hans Martin Schaer, Sprecher der Reformierten Kirchen Bern-Jura-Solothurn. In wenigen Fällen hat der Kirchenverbund die Kirchgemeinden auch schon vor bekannten Betrügern gewarnt. Das sei allerdings sehr heikel und passiere in Absprache mit der Polizei. «Schliesslich wollen wir nicht jenen Personen schaden, die wirklich in Not sind.»