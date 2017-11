Betonklötze sind bereit für nächsten Einsatz

Wenn etwas von der Zibelemärit-Ausgabe 2017 im Gedächtnis haften bleibt, dann das: quer in die Strasse gestellte Polizeifahrzeuge, Polizisten in Leuchtwesten am Handy, Gitterabsperrungen und unzählige Betonquader an neuralgischen Stellen. Es war der erste Zibelemärit, an dem die Berner Behörden so sichtbar Prävention vor Terroranschlägen betrieben. In den letzten Monaten hatten islamistische Attentäter in Grossstädten wie Berlin, Barcelona oder Stockholm Liefer- oder Lastwagen mutwillig in Menschenmengen gesteuert und Dutzende Tote verursacht.

Anschlagsziel Zibelemärit?

Auch am von Zehntausenden besuchten Zibelemärit wäre – trotz der schmalen Strassen in der Innenstadt – ein Lastwagenattentat denkbar. Passiert ist nichts.

Terrorgefahr beschwor nur die «Basler Zeitung» (BaZ) herauf. In der Romandie sei ein Einwanderer verhaftet worden, der gegenüber der Polizei ausgesagt haben soll, der Zibelemärit sei eines seiner Anschlagsziele, schrieb die BaZ am Dienstag. Das Bundesamt für Polizei dementierte: Den Bundesbehörden sowie den Kantons­polizeien Waadt und Bern seien «keine konkreten Bedrohungen gegen den Zibelemärit oder andere aktuelle Veranstaltungen in der Schweiz bekannt».

Nun die Weihnachtsmärkte

Trotzdem bleibt die Wachsamkeit so hoch wie nie zuvor – und das gibt Arbeit. Etwa für die Crews des städtischen Tiefbauamts. Neuerdings liefern sie an die Veranstaltungsorte nicht nur Absperrgitter aus, sondern auch Betonelemente. Am Dienstag waren Hubstaplerfahrer damit beschäftigt, Betonquader von ihren Standorten während des Zibelemärit an diejenigen während der Weihnachtsmärkte (Münsterplatz und Waisenhausplatz) zu transportieren. Laut Norbert Esseiva, Leiter der städtischen Orts- und Gewerbepolizei, werden die Betonquader in Zusammenarbeit von Tiefbauamt und der Berner Märitkommission verschoben und neu platziert.

Am Lichtspielspektakel «Rendez-vous Bundeshaus» hatten die Sicherheitsbehörden die Betonelemente sogar während einzelner Vorstellungen auf die Bundesgasse gestellt und danach wieder zur Seite geräumt.

Professionellere Sicherheit

Insgesamt verfüge die Stadt derzeit über 210 Betonquader zum Terrorschutz, hält Patrik Gräppi, Leiter Baubetrieb beim Tiefbauamt, auf Anfrage fest. Mehr als die Hälfte dieser Betonelemente haben Mitarbeiter des Tiefbauamts laut Gräppi selber hergestellt. Aktuell gebe es keine Pläne, den Bestand zu vergrössern.

Die in Beton gegossene Terrorprävention ist Teil der «Professionalisierung der integralen Sicherheit rund um Veranstaltungen im öffentlichen Raum», wie sie die rot-grüne Stadtregierung in ihren Legislaturzielen postuliert. Im ersten Halbjahr 2017 hat die Stadt die Sicherheitsanforderungen für Grossanlässe analysiert und der neuen Bedrohungslage angepasst.

Eine zentrale Rolle spielt die Kantonspolizei. Grundsätzlich, sagt Polizeisprecher Dominik Jäggi, «beurteilen wir jede Veranstaltung im Kanton Bern einzeln mit Blick auf die Sicherheit». Man stütze sich auch auf die zuständigen Bundesbehörden, welche die terroristische Bedrohungslage in der Schweiz schon seit längerer Zeit als erhöht beurteilten.

Grundsätzlich ist die Sicherheit ein Thema, mit dem sich Veranstalter und Bewilligungsbehörden auseinandersetzen. Gehe es aber um Events im öffentlichen Raum, so Jäggi, werde die ­Sicherheit zusätzlich durch die Kantonspolizei beurteilt, welche je nachdem eigene Massnahmen treffe oder Empfehlungen ausspreche. (Berner Zeitung)