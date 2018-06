Bethlehem: Der Brand ist gelöscht

Am Samstagabend kurz vor 22 Uhr gibt die Berufsfeuerwehr Bern in der Person von Mediensprecher Lucien Gilliéron Entwarnung: «Der Brand ist gelöscht.»

Rund zwei Stunden zuvor war in Bethlehem Feuer in einem Mehrfamilienhaus ausgebrochen. Die Flammen griffen um sich, weiteten sich zu einem Grossbrand aus. Teile des Quartiers lagen in dicken Rauch gehüllt.

Der Brand war in einem Wohnblock an der Looslistrasse ausgebrochen und löste einen Grosseinsatz der Feuerwehr aus. Neben der Berufsfeuerwehr rückten mehrere städtische Milizfeuerwehren sowie die Feuerwehr Köniz aus.

Die Einsatzkräfte kämpften während der Löscharbeiten nicht nur gegen das Feuer, sondern auch mit den Platzverhältnissen an der Looslistrasse. «Die Strassen und Zufahrten sind sehr eng», so Gilliéron.

Keine Verletzten, keine Vermissten

Entwarnung vermeldet der Mediensprecher auch deshalb, weil es gemäss bisherigem Kenntnisstand keine Verletzten gegeben hat. Zwar suchten 55 Personen vor Ort die Hilfsstelle der Sanitätspolizei auf – körperlich sind die Menschen jedoch unversehrt geblieben. Auch vermisst wird niemand.

Sämtliche Bewohner konnten das Gebäude demnach rechtzeitig verlassen oder wurden von den Einsatzkräften ins rettende Freie gebracht.

Die Betroffenen trafen sich an einer Sammelstelle, von wo aus ihnen eine Bleibe für die Nacht organisiert wird. Ein Care-Team steht im Einsatz.

30 Wohnungen betroffen

Das Feuer ist gelöscht, sichtbar wird der Schaden. Er ist massiv. «Es sind etwa 30 Wohnparteien betroffen», konstatiert Gilliéron. Nicht in allen Wohnungen wütete das Feuer, einige wurden mit Löschwasser geflutet.

Wie hoch der finanzielle Schaden ausfällt, lässt sich an diesem Samstagabend nicht sagen.

Die Feuerwehr überwacht den Ort nun über Nacht. Mitarbeitende des Dezernats Brände und Explosionen (BEX) der Kantonspolizei Bern haben derweil die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. (Bernerzeitung.ch/Newsnet)