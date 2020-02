Besucherrekord im Museum für Kommunikation

«Wer zweimal pro Jahr ins Museum geht, lebt länger. Das hat eine Studie aus Grossbritannien ergeben», sagte Jacqueline Strauss, Direktorin des Museums für Kommunikation, an der Medienorientierung. Im vergangenen Jahr habe das Museum 115'664 Menschen das Leben verlängert. So viele Besucherinnen und Besucher verzeichnete das Haus 2019. «Das ist neuer Rekord, ein Plus von 11'000 Eintritten gegenüber dem Vorjahr.»