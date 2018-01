Bester Saisonstart seit Jahren

Schnee ist das Zauberwort. «Die Natur hat geschafft, was die beste Werbekampagne nicht schaffen kann.» Das sagt André Wellig, in der Tourismusregion Jungfrau verantwortlich für Marketing und Kommunikation. Die weisse Pracht fiel diesen Winter früh und bis ins Flachland. Dort hat sie die Lust geweckt auf Wintersport und ist hauptverantwortlich dafür, dass die Touristiker bei der ersten Zwischenbilanz der Wintersaison zu Superlativen greifen können.

In allen vier Berner Oberländer Tourismusdestinationen ist man sich einig: Diese Wintersaison hat das Zeug, eine der besten seit Jahren zu werden.«Allein die Logiernächte über Weihnachten und Neujahr dürften in unserer Region im zweistelligen Prozentbereich besser sein als im Vorjahr», sagt Urs Pfenninger, Direktor von Tourismus Adelboden-Lenk-Kander­steg.

«Wenn die Zahlen über die Festtage nicht stimmen, kann man das ­praktisch nicht mehr aufholen.»Urs Pfenninger, Tourismus

Adelboden-Lenk-Kandersteg

Definitive Zahlen für die Festtage und den Jahresanfang liegen frühestens Ende Monat vor – unter anderem, weil Grossanlässe wie der Weltcup in Adelboden oder die Lauberhornrennen vom vergangenen Wochenende in die Statistik einfliessen sollen. Wegen der Skirennen war Adelboden vom 2. Januar an komplett ausgebucht. Der Weltcup allein generiert jedes Jahr 26 000 bis 27 000 Logiernächte für das Dorf und die umliegenden Ferienorte.

Rekorde über die Festtage

Der Buchungsstand über die Feiertage ist ein wichtiger Indikator für den Erfolg einer Tourismusregion. Zwar bedeutet ein gutes Geschäft über Weihnachten und Neujahr noch nicht zwingend, dass die ganze Saison gerettet ist. Der Umkehrschluss sei aber eine goldene Regel im Tourismus, erklärt Urs Pfenninger: «Wenn die Zahlen über die Festtage nicht stimmen, kann man das praktisch nicht mehr aufholen.»

In seinem Gebiet gab es gar rekordverdächtige Zahlen: So hat beispielsweise das Fünfsternhotel Lenkerhof das beste Ergebnis erzielt, seit es 2002 eröffnet wurde. Rekorde können auch andere Destinationen vermelden. Sébastien Epiney, seit vier Monaten Direktor von Gstaad Saanenland Tourismus, spricht von einem «extrem guten Start» der Wintersaison.

Am 1. Dezember seien bereits die Langlaufloipen gespurt gewesen, Sportartikelhändler in der Region sprächen vom besten Saisonbeginn seit vier bis fünf Jahren. «Unser Rekordtag bezüglich alpinem Schneesport war bisher der 29. Dezember mit 16 000 Gästen auf den Pisten.»

Für die Jungfrauregion nennt André Wellig Grindelwald als Beispiel: Hier verzeichne die ­Hotellerie im Dezember gegenüber dem Vorjahr ein Plus von 18 Prozent.

Burglind als Dämpfer

Wird 2017/2018 eine Rekord­wintersaison? Mit einer solchen Prognose ist man im Oberland dann doch vorsichtig. «Das Wetter kann uns jederzeit einen Strich durch die Rechnung machen», sagt Wellig. Ein erster Dämpfer nach dem Superstart war Sturm Burglind. Seine Auswirkungen bekommen vor allem die tiefer gelegenen Skigebiete zu spüren, wie Alice Leu von Inter­laken Tourismus sagt.

«Das Wetter kann uns jederzeit einen Strich durch die Rechnung machen.»André Wellig, Jungfrau-Region

Hier habe der Wärmeeinbruch den Pisten natürlich nicht gutgetan. Für die ganze Destination Interlaken, die von Brienz bis Thun reicht, kann aber auch sie von einer bisher sehr guten Saison berichten. Befragt wurden die 15 grössten Hotels im Gebiet.

Vielversprechender Ausblick

Vielversprechend sind im ganzen Berner Oberland die Buchungszahlen für die kommenden Monate, vor allem für die Sportwoche. Dies vor allem deshalb, weil sich in den letzten Jahren die Zahl derer erhöht hat, die nicht mehr lange im Voraus ein Hotelzimmer oder eine Ferienwohnung buchen.

«Je nach Wetter entscheiden sie sich dann vielleicht für einen Städtetrip anstatt für Skiferien», sagt Sébastien Epiney. Es werde darum immer wichtiger, dass der Gast in einem Wintersportort auch bei schlechtem Wetter etwas unternehmen könne. (Berner Zeitung)