Die Berner haben Humor. Davon kann man sich an der Fasnacht jeweils am Donnerstagabend überzeugen. Ein rundes Dutzend Schnitzelbank-Gruppen zieht nach der Bärenbefreiung durch die Berner Beizen. In diesem Jahr war das Della Casa erstmals dabei. Die Plätze müssen lange im Voraus reserviert werden.