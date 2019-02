Das Depot von Bernmobil an der Bolligenstrasse in Bern soll in den Jahren 2022/23 ausgebaut werden. Für die Planung und Projektierung hat der Regierungsrat des Kantons Bern einen Kredit von 2,58 Millionen Franken bewilligt, wie er am Donnerstag mitteilt. Mit weiteren 1,29 Millionen Franken beteiligen sich die bernischen Gemeinden gemäss dem Gesetz über den Finanz- und Lastenausgleich.