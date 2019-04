Bernexpo trotzt der kalten Brise im Messegeschäft

Diese Zahlen sind keine Selbstverständlichkeit, denn bei der Schweizer Messebranche wird 2018 als «Annus horribilis» in die Geschichte eingehen. Die Schweizer Marktführerin Messe Schweiz mit den Standorten Basel und Zürich schrieb einen Verlust von 190 Millionen Franken. Sie musste die Uhren- und Schmuckmesse Baselworld redimensionieren.

Und die Muba wurde in diesem Jahr zum letzten Mal durchgeführt. Auch die Tage des Comptoir in Lausanne und der Züspa sind gezählt. Vor diesem Hintergrund ist der Kommentar von Bernexpo-Präsidentin Franziska von Weissenfluh zum Jahresergebnis zu lesen: «Angesichts der tiefgreifenden Veränderungen innerhalb der Messebranche sind wir mit unserem Resultat sehr zufrieden», lässt sie sich in der Medienmitteilung zitieren.

Sie betont weiter: «Wir sehen den Wandel als Chance, und es ist uns 2018 gelungen, unsere Unternehmensstrategie mit Innovationskraft umzusetzen.»

Das Unternehmen steht derzeit vor einem wichtigen Entscheid. Für die Realisierung der rund 80 Millionen Franken teuren Eventhalle ist Bernexpo im Februar eine Zusammenarbeit mit der Immobilienspezialistin HRS eingegangen.

Nun läuft die Suche nach Investoren für den Ersatzbau der Festhalle. Auch Finanzbeiträge von Stadt, Kanton und Burgergemeinde von je rund 15 Millionen Franken sind eingeplant.