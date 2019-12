Bernexpo sucht Berner Lösung für die Festhalle

Die Suche nach Investoren für die Berner Festhalle zieht sich hin. Wie die Berner Messebetreiberin Bernexpo am Donnerstag mitteilen, will sie die eigentliche Suche nach Investoren nun in Angriff nehmen. «Das Gesamtprojekt ist auf Kurs. Wie geplant führen wir nun erste Gespräche mit potenziellen Investoren für die Messepark Bern AG», sagt Bernexpo-Präsidentin Franziska von Weissenfluh. Seit Februar hatte Bernexpo mit der Immobilienentwicklerin HRS an neuen Beteiligungsmodellen gearbeitet.