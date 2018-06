«Bernerinnen sind zeitlose Schönheiten»

Im ersten Stock an der Aarber­gergasse 36 befindet sich ein kleines Juwel: In den hellen, grossen Räumen mit Oberlicht sind ­Philipp Keusen und Martina Brunner mit ihrer Make-up-Schule Blend eingezogen und bieten verschiedene Ausbildungen rund ums Thema Schminken und Stil an.

Die Ausbildungen sind ­modular aufgebaut, weil viele Teilnehmer unterschiedliche Wissensstände haben. «Eine Coiffeuse braucht den Frisier-Kurs nicht, dafür den 20-tägigen Grundkurs», sagt Keusen.

Weiterhin selbstständig

Der 37-Jährige bildete sich in New York ­weiter, auch Brunner war zur Weiterbildung in ­London. «Der Streetstyle der Leute hier ist anders, wir wollen mit unserer Schule die Schweizer Szene aufmischen», sagt die 30-Jährige.

Dass sie ausgerechnet in der Stadt Bern ihre Akademie eröffnet ­haben, hat mehrere Gründe: In Zürich, wo Keusen wohnt, gebe es bereits fünf bis sechs solche Schulen, in Bern keine mit modularem Angebot. «Ausserdem ist der Standort perfekt, ­nahe dem Bahnhof, aber auch gut erreichbar aus dem Wallis», ist Keusen sicher.

«Unsere Make-up-Schule soll die Schweizer Szene aufmischen.»Martina Brunner

Er schminkte bekannte Gesichter wie diejenigen von Martina Hingis und ­Denise Biellmann. «In Zürich sind die Leute auffälliger zurechtgemacht, Berner­innen sind wirklich zeitlose Schönheiten», vergleicht Keusen den Stil der Städte. Beide werden auch neben dem Unterricht an ihrer Schule selbstständig als Make-up-Artists weiterarbeiten.

«Das ist wichtig, um auf dem neuesten Stand der Produkte und Techniken zu ­bleiben», sagt Brunner. Dabei werden sie für Werbefilme ­angeheuert, oder sie schminken CEOs vor Fototerminen. «Man verbringt nur wenig Zeit mit ­Geschäftsführern, aber sie sind dankbar, dass sie sich nicht ­darum kümmern müssen und einfach mal zehn Minuten hinsitzen können», sagt Keusen.

Reale Luft schnuppern

Die Schule in der Aarbergergasse verfügt über zwei Räume. Einer dient für die Übungen vor dem Spiegel, der zweite ist als Fotoshootingraum ausgestattet. «Unsere Schüler sollen während der Ausbildung ein Portfolio ­aufbauen können», sagt Keusen. Ausserdem werden sie ihre ­Studenten als Assistenten bei Aufträgen mitnehmen, damit sie reale Luft schnuppern können.

Der erste Grundkurs ist am Sonntag gestartet. Keusen und Brunner organisieren die Kurse so, dass man sie neben einem Beruf besuchen kann: Während 20 Sonntagen gibt es Theorie und Praxis in der Schule. «Und dann heisst es üben, üben, üben.»

Infoabend: 26. Juni um 19 Uhr. (Berner Zeitung)