Gemäss einer Mitteilung hat der Berner Gemeinderat der IMS Medien AG, der Herausgeberin der Gratiszeitung Bernerbär, per 1. April die Bewilligung für das Aufstellen von Zeitungsboxen erteilt. Und zwar an denselben 66 Standorten, an denen bereits «20 Minuten» aufgelegt wird und zuletzt der «Blick am Abend» aufgelegt worden war.

Da mit dem «Bärnerbär», der wöchentlich in einer Auflage von rund 100’000 Exemplaren erscheint, wieder zwei Produkte im öffentlichen Raum vertrieben werden, sollen an den gemeinsamen Standorten wie bisher Zweier-Zeitungsboxen verwendet werden, so heisst es in der Mitteilung der Stadt.