Berner zufrieden mit der Verkehrspolitik der Stadt

Mehr genutzt als das Velo wird in der Stadt Bern nur der Öffentliche Verkehr (ÖV), wie aus der am Dienstag präsentierten Umfrage des Meinungsforschungsinstituts gfs im Auftrag der Städtekonferenz Mobilität hervorgeht.

Der ÖV wird in Bern überdurchschnittlich oft als Hauptverkehrsmittel angegeben. Im Gegensatz dazu nutzt nur nur jeder Achte das Auto als solches. Gründe für den Verzicht aufs Auto ortet die Studie in den guten ÖV-Verbindungen. In zweiter Linie geben ökologische Überlegungen den Ausschlag.

Auf dieser Basis entsteht in Bern insgesamt ein hohe Zufriedenheit mit der Verkehrssituation. In Zahlen ausgedrückt: 54 Prozent der Bernerinnen und Berner sind eher zufrieden, 24 Prozent sogar sehr.

Damit schneidet Bern im Vergleich zum Durchschnitt der ebenfalls befragten Städte Zürich, Basel, Freiburg, Lausanne, Nyon und St. Gallen etwas besser ab. Im Schnitt sind laut Umfrage 48 Prozent eher zufrieden und 15 Prozent sehr.

Attraktive Freiräume

Fragt man die Bernerinnen und Berner, in welche Massnahmen künftig mehr Geld investiert werden sollen, erfährt der Ausbau der Veloinfrastruktur mit 51 Prozent die höchste Zustimmung. 46 Prozent wüschen sich mehr Investitionen in attraktive Stadträume und 40 Prozent der Befragten möchte mehr Geld ausgeben, um Strassenlärm und Umweltbelastung durch den Verkehr zu senken.

Dieser Wunsch nach viel freiem, öffentlichem Raum ohne Verkehr zeigt sich in Bern am ausgeprägtesten, kommt die Studie zum Schluss. Verkehrsfreie Räume forderten die Befragten etwa am Bahnhofplatz. Auch die Begegnungszonen wurden von über 80 Prozent der Befragten befürwortet.

Doch auch die Bernerinnen und Berner sind nicht mit allem zufrieden. Auf die Nerven gehen ihnen etwa Verkehrsbehinderungen und Staus, Parkplatzmangel oder Gefahrensituationen mit anderen Verkehrsteilnehmern.

In ihrem Fazit kommen die Autoren der Studie zum Schluss, dass sich Bern nicht in der Vision zum Verkehr der Zukunft von den anderen Städten unterscheide, sondern im gelebten Alltag.

Die Berner Stadtregierung sieht sich laut Mitteilung in ihrer Verkehrspolitik bestätigt. «Die Resultate der Bevölkerungsbefragung bestärken uns sehr, den eingeschlagenen Weg in der Berner Verkehrspolitik weiterzugehen», wird Verkehrsdirektorin Ursula Wyss zitiert.