Die Regale sind voll. Rolle an Rolle liegen die Stoffe in allen Farben im Lager der Modesa AG in Schönbühl. Noch. Denn bis Mitte Jahr werden die Waren in den Läden in Bern, Thun, Basel, Zürich und Lausanne zum halben Preis veräussert. «Totalausverkauf» steht auf gelben Zetteln an den Schaufenstern.