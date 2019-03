Die über 50 Studierenden vereinbarten, nach dem Konsensprinzip zu entscheiden. Gefragt ist also Einigkeit. Wenn der Konsens zum dritten Mal scheitert, reicht allerdings eine 95-Prozent-Stimmenmehrheit, um Beschlüsse zu fassen. Alle wichtigen Entscheide sollen an Vollversammlungen gefasst werden.

Morgen Freitag wollen die Studierenden an der Kundgebung für das Klima teilnehmen, die in Bern geplant ist. Weltweit stehen am Freitag Kundgebungen auf dem Programm.